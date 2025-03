Thesocialpost.it - Maltempo, scuole chiuse e massima allerta: paura per livello dei fiumi

L’intensa ondata diche sta colpendo la Toscana ha portato alla chiusura dellea Pisa, dove si temono criticità per ildell’Arno. Il sindaco Michele Conti ha annunciato la decisione sui social, spiegando che la misura è stata presa durante un incontro in Prefettura nell’ambito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.«Oggi ledi ogni ordine e grado resteranno», ha dichiarato Conti, sottolineando che il provvedimento è necessario anche in considerazione del rischio idraulico legato al fiume. La Protezione Civile ha attivato un’unità di crisi per monitorare l’evoluzione della situazione.Rischio Piene:Attenzione aiAnche la Prefettura di Firenze ha evidenziato le criticità legate all’meteo arancione, confermando il rischio di piene per i corsi d’acqua della regione.