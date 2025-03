Maltempo pioggia forte in Emilia-Romagna | cresce il livello dei fiumi Frane in Toscana – Il video

Leggi su Open.online

Ilè tornato a colpire l’e la, come già diverse volte ha fatto negli ultimi mesi. L’allerta rossa diramata nella giornata di ieri, giovedì 13 marzo, dalla Protezione civile è stata seguita da una lunga scia di temporali che già durante la notte si sono abbattuti sulle due Regioni del centro Italia. Colpita in particolar modo la zona di Folrì, Ravenna, Bologna e Ferrara con ildeiin aumento a causa dei terreni già saturi di acqua. La soglia di allerta gialla è già stata superata dai corsi d’acqua Senio, Lamone e Santerno nelle aree appenniniche. Ildello stesso Lamone, attualmente in aumento, ha superato invece la soglia arancione a Marradi. «ll situazione tenderà a migliorare nel corso della mattinata», fa sapere sui socialMeteo.