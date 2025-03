Tg24.sky.it - Maltempo, persone soccorse e case allagate in Toscana ed Emilia-Romagna. VIDEO

Leggi su Tg24.sky.it

Ilsta colpendo duramente il centro-nord, in particolareed. In diverse zone i soccorritori sono intervenuti per salvareintrappolate dall'acqua, con numerose, strade trasformate in fiumi di acqua e fango, smottamenti, come testimoniano i numerosiche sono stati condivisi sui social (GLI AGGIORNAMENTI SULIN DIRETTA)