Maltempo oggi, video e immagini choc di fiumi, frane ed esondazioni

Roma, 14 marzo 2025 – Ilin queste ultime ore sta flagellando il centro-nord Italia. Particolarmente colpite sono la Toscana e l’Emilia Romagna dove alcunisono esondati e molti sono arrivati a livelli d’allarme. The flood of the Arno river where the orange alert was triggered in Florence, Italy, 14 March 2025. Bad weather on Friday pummelled Tuscany and Emilia-Romagna as several rivers in the two regions were above alert level for torrential rain and flooding. In Tuscany, where schools remained closed in several cities including Florence amid an orange weather alert, heavy rain overnight peltered in particular the Mugello area north of the Tuscan city. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI A Sesto Fiorentino in particolare il torrente Rimaggio è esondato e l'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti perché "sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città".