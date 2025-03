Firenzetoday.it - Maltempo, Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi chiusi

Leggi su Firenzetoday.it

"Si comunica che, a fronte dell’allerta meteo rossa per rischio idraulico per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa emanata dalla Protezione Civile, il Comune di Firenze ha deciso di chiudere in via precauzionale i. Museo di