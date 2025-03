Lanazione.it - Maltempo in Toscana, scuole chiuse anche sabato 15: ecco dove

Firenze, 14 marzo 2025 –per la giornata dia Firenze sarannole: prorogata fino alle 14 di15 marzo l’ordinanza di chiusura che coinvolgemercati, impianti sportivi, parchi e giardini. Empolese A seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche in corso - è stata emessa l'allerta codice rosso in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa per rischio idraulico reticolo principale da oggi fino al pomeriggio di15 marzo 2025, è stata prorogata l'ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di15 marzo 2025, e si rende necessaria la chiusura immediata della biblioteca comunale Renato Fucini, dei musei cittadini, di tutte le strutture cimiteriali, degli impianti sportivi, parchi e giardini fino al termine delle criticità.