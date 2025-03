Lanazione.it - Maltempo in Toscana, disagi nei trasporti pubblici: cancellazioni e deviazioni su molte linee autobus

Firenze, 14 marzo 2025 – A partire dalle 12 di oggi è scattata l'allerta rossa nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato. autorità invitano la cittadinanza a rimanere in casa per evitare rischi legati al. Tuttavia, per chi dovesse spostarsi con i mezzi, AutoToscane comunica chestrade risultano inagibili a causa del, con conseguentie soppressioni di diverse. Per aggiornamenti in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico locale di AutoToscane è possibile cliccare qui. Questa la situazione aggiornata alle 13 del 14 marzo 2025. A Firenze, Empoli e Prato sono chiuse le biglietterie di Auto. Empoli26 e 48: sospese48 e 26 Firenze Linea 11: limitata a Volterrana. Linea 36: direzione Cascine del Riccio limitata alla rotatoria di via Cave di Monteripaldi per allagamenti.