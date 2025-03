Quotidiano.net - Maltempo in Toscana: attivata la Colonna Mobile e mobilitata la Protezione Civile

Leggi su Quotidiano.net

"Ho attivato ladella Regionee ho richiesto lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della". Lo rende noto il governatore Eugenio Giani per ilche sta colpendo la. "L'intensità e l'estensione degli eventi previsti potrebbero determinare gravi criticità idrauliche e idrogeologiche. Tutto il sistema regionale didella, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso", aggiunge Giani.