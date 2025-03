Lapresse.it - Maltempo in Toscana, 80 asini bloccati nell’Arno: le immagini del salvataggio

I vigili del fuoco hanno soccorso circa 80su due isolotti a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, a valle della diga di Levane. Gli animali sono rimasti intrappolati il 13 marzo a causa dell’innalzamento dell’acqua del fiume Arno e delche ha colpito la. Le, riprese dal sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, mostrano gli animali impegnati ad attraversare una passerella galleggiante costruita sul posto dai pompieri. Sul posto era presente il personale del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, coadiuvato anche da soccorritori acquatici, sommozzatori e medici veterinari.DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE