Quotidiano.net - Maltempo in Emilia Romagna: Musumeci firma mobilitazione straordinaria della Protezione civile

Il ministro per laNellohato il decreto dello stato didel Servizio nazionale diper la Regione. Il provvedimento si è reso necessario per fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi con l'ondata di, che sta creando condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. È stata così accolta la richiesta avanzata dal presidenteRegioneno-romagnola, dopo la rapida istruttoria del Dipartimento nazionale dí. Per meglio operare nella difficile situazione, lo stesso Dipartimento assicurerà il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionalee del volontariato organizzato di altre Regioni, a supporto delle strutture regionali dei territori colpiti e per fornire l'assistenza ed il soccorso alle popolazioni coinvolte.