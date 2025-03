Dayitalianews.com - Maltempo in Emilia Romagna e Toscana: scatta l’allerta rossa

In, cresce la preoccupazione per il. Le forti piogge hanno portato alla dichiarazione di allerta meteoper oggi, 14 marzo. Inizialmente il massimo livello di allarme era stato previsto solo per l’, ma è stato poi esteso anche alla, doveera inizialmente arancione.Scuole chiuse in numerosi comuni e un messaggio chiaro da parte dei sindaci: “Allontanarsi dai piani bassi e dalle abitazioni vicine ai corsi d’acqua”.Zone interessate dalLa Protezione Civile aveva diramato un’allertaper parte dell’, ma l’aggravarsi della situazione ha portato ad un’estensione dell’allarme.I territori maggiormente a rischio a partire dalle 12 di oggi sono:Tutta la, dalla montagna alla costaArea bolognese, dagli Appennini alla pianuraarancione riguarda la montagna e la collinana, estendendosi fino alla pianura modenese.