Pisatoday.it - Maltempo, giornata di allerta meteo: la diretta

Leggi su Pisatoday.it

Sarà unacomplicata dal punto di vistarologico quella di oggi, venerdì 14 marzo. L'di codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali è scattata alla mezzanotte e si protrarrà.