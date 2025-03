Lapresse.it - Maltempo, forti piogge in Emilia Romagna. Cresce livello fiumi

Continua a piovere in molte zone dell’e permane l’allerta meteo.Meteo riporta che prosegue la pioggia battente tra forlivese, ravennate, bolognese e ferrarese.Di conseguenza si alza ildi molti. Senio, Lamone e Santerno hanno superato la soglia di allerta gialla nelle aree dell’Appennino, soglia arancione invece per il Lamone a Marradi, in aumento.L’allerta rossa emanata dalla RegioneIeri la Regione aveva diramato l’allerta rossa per le piene deidecidendo di chiudere le scuole di ogni ordine e grado a Bologna. La Regione ha diramato l’allerta in particolare per le piene dei, dei corsi minori e il rischio di frane. Saranno interessate le aree di montagna, collina e pianura del bolognese e i territori confinanti del ferrarese e ravennate.