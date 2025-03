Tg24.sky.it - Maltempo, forti piogge in Emilia-Romagna. Arno al primo livello di guardia a Firenze. LIVE

Allerta meteo rossa ine arancione in Toscana. Scuole chiuse in diversi Comuni. Un'ordinanza del Comune di Bologna ha prevsito l'evacuazione dei piani terra, mentre la Protezione Civile ha portato l'allerta arosso per rischio di piene dei fiumi e frane nelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara. I fiumi Senio, Lamone e Santerno hanno superato già la soglia di allerta