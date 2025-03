Lettera43.it - Maltempo Emilia-Romagna, Musumeci firma lo stato di mobilitazione straordinaria

Leggi su Lettera43.it

Il ministro per la Protezione civile Nellohato il decreto che dichiara ladel Servizio nazionale di Protezione civile per l’. La decisione è stata presa per affrontare la grave emergenza causata dall’ondata di, che ha già causato la chiusura delle scuole di Bologna e dei comuni limitrofi nella giornata del 14 marzo. La richiesta, avanzata dal presidente della Regione, è stata accolta dopo un’istruttoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile.#. Oggi Allerta rossa: monitoraggio h24 su fiumi nel bolognese e Bassa, evacuazioni preventive e Protezione civile a pieno regime. @mdepascale: “Sistema regionale in campo, massima attenzione”La #notiziahttps://t.co/LuHSWNWNQP pic.twitter.com/6anXV4eEU7— Regione(@RegioneER) March 14, 2025: «Nei Campi Flegrei case sempre a rischio, ma possiamo lavorare per mitigare la situazione»Nel frattempo, il ministro a Sky Tg24 ha parlato della situazione nei Campi Flegrei, sottolineando che «dobbiamo essere assolutamente chiari: le case non saranno mai messe al sicuro al 100 per cento, si può lavorare per mitigare le conseguenze di una eventuale scossa violenta».