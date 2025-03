Lanazione.it - Maltempo, emergenza animali: frana investe un rifugio e il gattile è sommerso dall’acqua

Firenze, 14 marzo 2025 – L’non risparmia rifugi, canili e i gattili che accolgonoin difficoltà. Una corsa contro il tempo per metterli in salvo dalla pioggia incessante che ha trasformato i giacigli in trappole di fango. La furia dell’acqua non ha risparmiato ildi Empoli, in via Majorana, dove i volontari hanno provveduto in tempi record a salvare i gatti trasportandoli fuori dalla struttura che nel corso della giornata è stata letteralmente sommersa. Disperata anche la situazione del canile di Santa Maria a Monte, anche questo evacuato. Drammatica la situazione deldi Ohana Animal Rescue Family Odv di Empoli. Gli stessi gestori ne danno conto attraverso i social dove è documentata con tanto di video una grossaa ridosso della struttura.