Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e tombini a Bologna, il sindaco Lepore: “I privati li puliscano”

, 14 marzo 2025 – IlMatteosi appella ai cittadini affinchédi propria competenza vista anche l'allerta meteo. "Ieri con Hera siamo andati a fare un importante sopralluogo su tutta via San Mamolo fino a Villa Ghigi e abbiamo anche emanato un'ordinanza consegnata aiaffinché tutti ifossero puliti. Nei casi in cui inon sono intervenuti nelle aree di propria pertinenza, lo abbiamo fatto noi – spiega il primo cittadino intervistato da E’tv –. Però va ribadito che Comune e Hera devono lavorare suipubblici, ma è importante che anche le aree private siano mantenute pulite". Insomma, anche idevono tenere pulito ciò che compete loro, dunque, "perché basta anche solo un tombino che non drena l'acqua – sottolinea il– e i rigagnoli diventano fiumi che scendono per le strade come San Mamolo e questo non possiamo permettercelo".