Maltempo e allerta rossa in Toscana cosa succede ora | le previsioni per sabato 15 e domenica 16 marzo

Firenze, 142025 - “Purtroppo dobbiamo attenderci piogge per tutto il pomeriggio. Stiamo assistendo a temporali molto localizzati. Ad esempio, adesso a Sesto Fiorentino sta diluviando”. A dirlo sono i meteorologi del Lamma. “Solo in serata la perturbazione si sposterà più sul nord-ovest - proseguono -. Purtroppo, tutta la giornata di oggi è caratterizzata da piogge nelle zone interne, dove il tempo resterà molto perturbato. L’Arno è monitorato costantemente e resta un sorvegliato speciale. Bisogna vedere l’evoluzione delle prossime ore. Oltretutto, anche per domani le notizie non sono buone, perché avremo tempo variabile, a tratti anche perturbato”. Per un vero, deciso miglioramento bisogna aspettare. Terrore acqua e fango, case e garage allagati a Grassina e Ponte a Ema Intanto è stata diramata dalla Protezione civile l’meteoper rischio idraulico.