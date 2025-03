Tvzap.it - Maltempo, crolla un muro e frana su strada: ci sono feriti. La situazione

Già da ieri la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione in Toscana per possibili piene dei fiumi e per frane per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Nella notte una pioggia battente ha interessato le aree interessate dall'allerta meteo e ad oggi, lapare più critica del previsto. Tra i tanti disagi causati del, intorno alle 2 della notte scorsa, èto ildi contenimento del terreno e ha provocato unache ha preso in pieno un furgone, ferendo le persone che viaggiavano a bordo del mezzo. Allerta rossa in Emilia-Romagna: laPreoccupazione per le zone delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna e Ferrara.