Unlimitednews.it - Maltempo, colmo di piena dell’Arno previsto in serata a Firenze

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – A, dove dalla mezzanotte di oggi è scattato il codice arancione per la pioggia e il rischio di temporali forti, l’Arno ha superato il primo livello di guardia, fissato a tre metri. A una delle tre stazioni di rilevamento degli Uffizi ha raggiunto la soglia di 3,31 metri con una portata di 974 metri cubi al secondo. Nelle ultime ore sin città si sono registrate precipitazioni abbondanti: l’idrometro della stazione di-Boboli ha fatto registrare 6,6 millimetri di pioggia in un un quarto d’ora e 11,4 mm in un ora. Le raffiche di vento hanno raggiunto, alle 8, una punta massima di quasi 33 km/h.In, nuovo aggiornamento. Ildiquesta sera, in tarda notte/prime ore della mattina a Pisa. Lo ha fatto sapere sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.