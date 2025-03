Firenzetoday.it - Maltempo: chiuso tratto dell'A1, aggiornamenti sulle strade

Leggi su Firenzetoday.it

Le pioggee ultime ore hanno causato nuove criticità. Per allagamento si segnala la chiusura'Autostrada A1, in direzione Sud, tra Scandicci e Impruneta. Chiusa la SS67 in loc. le Sieci (Pontassieve)Rimangono chiuse la SP41 in loc. Ponte a Vicchio (Vicchio) ed il raccordo Autostradale.