Maltempo, chiuse le ciclopiste nel territorio di Bibbiena

Arezzo, 14 marzo 2025 –leneldiIl Sindaco diFilippo Vagnoli ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei tratti di ciclopista deldia causa delle condizioni meteo avverse e dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana per la nostra zona. “In questo momento la situazione nel nostroè sotto controllo. Stiamo monitorando in maniera capillare fiumi e situazioni considerate più a rischio. In questo momento non si segnalano danni. Le casse di espansione, in alcuni punti, stanno raccogliendo l’acqua che è uscita, ma al momento non ci sono emergenze in atto da segnalare o che ci preoccupano. La situazione ovviamente è in continua evoluzione e le nostre squadre di protezione civile sono al lavoro per tenere sotto controllo ogni situazione potenzialmente a rischio”.