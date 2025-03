Firenzetoday.it - Maltempo, cede la strada a Carmignano: la situazione nel Pratese

Leggi su Firenzetoday.it

La provinciacontinua ad essere stretta nella morsa delparticolarmente critica a, la pioggia ha provocato il cedimento dell'asfalto in via Madonna del Papa e l'evacuazione di via Guido Rossa. “Abbiamo fatto richiesta della posa di pompe idrovore sul Fosso.