Maltempo, allerta rossa per le province di Pistoia, Firenze, Prato e Pisa

L’meteo per rischio idraulico è stata elevata al livello rosso per ledi. La decisione è stata presa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, a seguito della riunione dell’unità di crisi.“L’entrerà in vigore ufficialmente a partire dalle ore 12 di oggi”, si legge nella nota, ma si raccomanda alla popolazione di adottare la massima prudenza e di limitare gli spostamenti da subito. In queste ore, il fiume Arno è sotto stretta sorveglianza.Strade chiuseRisultano già chiusi a causa delle conseguenze deli tratti stradali daa San Casciano del raccordo autostradale Fi-Si e l’A1 tra Scandicci e Impruneta. La ss 67 e via Colognolese chiuse tra Pontassieve e La Sieci. Interrotto il servizio ferroviario sul binario 1 della stazione di Campo di Marte.