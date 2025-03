Lanazione.it - Maltempo a Vicchio, area ricovero nel palazzetto dello sport. Appello del sindaco

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 14 marzo 2025 –fa i conti cole gli allagamenti. “Abbiamo fatto tanti interventi di ripristino del manto stradale ma per ora è impossibile fare la conta dei danni". Così ilTagliaferri che esorta i cittadini a evitare gli spostamenti che non siano strettamente necessari. “Restate a casa e limitate gli spostamenti”. È l’che ildi, Francesco Tagliaferri fa ai cittadini. Molto critica la situazione lungo il fiume Sieve, che è esondato nel primo pomeriggio. “Riguardo alla mancanza dell’elettricità – spiega il- per Ponte all’Asse e Piscine si sta parlando di 110 utenze, Enel riuscirà a riattivare l’elettricità nel giro di qualche ora. Mentre per quanto riguarda Ponte abisognerà aspettare la fine dell’emergenza”.