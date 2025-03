Lanazione.it - Maltempo a Pisa e provincia, è allerta rossa. Le notizie in diretta

, 14 marzo 2025 – “Ci aspettiamo nel pomeriggio una piena dell'Arno molto significativa, tant'è vero che stiamo procedendo al montaggio delle paratie perché il fiume sarà interessato da un quantitativo di acqua davvero significativo”. Lo ha detto il prefetto di, Maria Luisa D'Alessandro, facendo il punto della situazione dopo la riunione di stamani del coordinamento dei soccorsi per l'meteo con rischio idraulico sul bacino dell'Arno innalzata da arancione a. “Nel pomeriggio ci riuniremo di nuovo per valutare l'evolversi della situazione per capire se dovremo prorogare la chiusura delle scuole per la giornata di domani e la possibilità di rinviare la partita del campionato di serie B trae Mantova”. 13:38 – Reticolo minore nel comune di San Miniato interessato da esondazioni: Rio Pinocchio a San Miniato basso, Rio Dogaia a La Scala, Rio San Bartolomeo a La Catena, Rio Riosoli a Ponte a Elsa, Rio Chianina in località Casaccia, Rio San Bartolomeo in località La Catena, Rio Enzi località La Serra, e il fiume Egola a Ponte a Egola.