Livornotoday.it - Maltempo a Livorno: chiuso il Romito, monitorati rii e corsi d'acqua. Salvetti: "Massima attenzione, siamo stretti in una morsa"

Leggi su Livornotoday.it

IN TOSCANA, ALLERTA ROSSA IN CORSO: GLI AGGIORNAMENTISono ore di, in provincia e in buona parte della Toscana dove è in corso un'allerta rossa dovuta all'ondata diche si sta abbattendo sulla regione. La pioggia sta continuando a cadere.