Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Imola: Santerno gonfio per le forti piogge, prime frane in collina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 marzo 2025 – La pioggia, ile i primi disagi erano attesi. Dalla mezzanotte è scattata l’allerta rossa su tutto il territorio imolese e questa mattina città e circondario si sono svegliati sotto uno scroscio incessante. Direttadi oggi a Bologna e in Emilia Romagna: pioggia battente, crescono i fiumi. Allerta rossa E’ attesa una tregua di qualche ora, poi nuovamente dovrebbe ricominciare a piovere con insistenza. Nella notte ilha sferzato soprattutto alture e Vallata, facendo gonfiare il fiume. Il fiume ha superato la soglia di allerta gialla proprio a livello dellae anche in città. Si sono viste anche le. A Castel del Rio, un piccolo smottamento ha invaso parzialmente la carreggiata della via Montanara. Vigili del fuoco al lavoro dalle cinque di questa mattina per il ripristino della viabilità.