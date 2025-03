Liberoquotidiano.it - Maltempo a Firenze, i carabinieri soccorrono un'anziana

Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha postato alcuni video dell'ondata diche ha colpito. In una clip si vedono isoccorrere prima un'signora e poi un uomo nelle strade allagate. In altre immagini è ripresa la piena dell'Arno. "Un ringraziamento a tutti i soccorritori e all'Arma deiche stanno intervenendo nei territori per mettere in salvo chi ha bisogno", scrive il presidente della Regione, che fa sapere "Lo scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando il colmo di piena dell'Arno raggiungerà la portata necessaria".