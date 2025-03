Make Russia Great Again

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Si parla di un ritorno dei grandi marchi in, da Coca Cola a McDonald’s, da Visa a MasterCard. È possibile?Emilio Leonettivia emailGentile lettore, per ora sono solo illazioni. Vedremo. Mosca ha già avvertito che le aziende che vorranno tornare indovranno pagare i danni arrecati coi loro comportamenti. Per esempio Google, colpevole di aver bloccato numerosi canali russi su YouTube, secondo Mosca deve un astronomico risarcimento con 39 zeri, per cui o troverà un accordo o non potrà riaffacciarsi in. Inoltre Maria Zacharova, del ministero degli Esteri, ha precisato che gli aspiranti“figlioli prodighi” saranno ritenuti “responsabili delle dichiarazioni dei loro esponenti governativi”. In altre parole i Paesi che avessero espresso giudizi sgraditi sul conto dellasaranno banditi.