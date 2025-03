Lanazione.it - “Mai visto niente di simile”. Torrente esondato, disastro a Sesto Fiorentino: case sommerse, residenti messi in salvo

, 14 marzo 2025 – Adesso si contano i danni e si spala acqua e fango dalle. “Maidi”, dice un abitante di, dopo l’esondazione del Rimaggio. Nel pomeriggio ilè rientrato nei ranghi e sta scorrendo. I vigili del fuoco e i tecnici del consorzio di Bonifica sono al lavoro con ruspe e camion per contenere ilda ulteriori esondazioni. IlRimaggio èin piazza del Mercato e una parte del centro diè stato completamente invaso da un fiume di acqua e fango. Isono al lavoro per ripulire le strade e le. Ma l’acqua è troppa. Nella stessa situazione i commercianti che cercano di limitare i danni nelle attività. “Siamo pieni di fango – racconta il titolare di un bar del centro di– in meno di 10 minuti il locale era completamente pieno di acqua”.