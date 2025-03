Ilrestodelcarlino.it - Magic Keyboard in offerta su Amazon: super prezzo per la tastiera di Apple

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È il momento giusto per acquistare la. Larealizzata dae progettata per i vari modelli della gamma Mac è oggi protagonista di una nuovasu, con la possibilità di effettuare l'acquisto alscontato di 179 euro per la versione bianca, mentre quella nera, che parte da un listino più alto, è disponibile a 209 euro. Il modello inè quello "full size" con tastierino numerico laterale. L'acquisto può essere completato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta delminimo storico per entrambe le varianti. Il layout, naturalmente, è quello italiano. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.al minimo storicoalgiusto suLaè la scelta giusta per gli utentialla ricerca di unada affiancare al proprio Mac.