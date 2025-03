Secoloditalia.it - Maggioranza compatta, Pd sconquassato: l’effetto Ue conferma le verità amare per l’opposizione

Il centrodestra non ha dubbi: sulla risoluzione diin vista del Consiglio europeo, che verterà in gran parte sulla difesa europea e sull’Ucraina, si troverà certamente «una sintesi». Arlo sono stati i capigruppo dial Senato, dove martedì il premier Giorgia Meloni terrà le prime comunicazioni, che poi replicherà mercoledì alla Camera. Il segnale di unità ai massimi vertici parlamentari di FdI, FI e Lega arriva proprio mentre nel Pd si consuma l’ennesima plastica dimostrazione di una frattura che ormai appare pressoché insanabile: mentre Elly Schlein si prepara ad affrontare la multiforme piazza sedicente “europeista”, Pina Picierno organizza una propria manifestazione a sostegno della petizione “Europa libera e forte”, ovvero di quella sorta di mozione d’appoggio alla linea von der Leyen in contrasto con la linea della segretaria dem.