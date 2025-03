It.insideover.com - Macron e la Difesa comune europea, ovvero: fare la faccia feroce e combinare nulla

E così, con la solennità di un imperatore d’Europa in cerca di impero, Emmanuelha convocato a Parigi i capi di stato maggiore di 34 Paesi – un’armata Brancaleone di membri Ue, NATO e amici di amici – per discutere delle “garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Il tutto mentre negli stessi giorni, in Arabia Saudita, americani e ucraini provavano a incartare un cessate il fuoco da servire a Mosca, come se Putin non avesse già in mano il coltello dalla parte del manico.L’incontro parigino, però, non era solo un vertice, ma un’operazione di comunicazione politica. Il Presidente francese voleva dare l’ennesima dimostrazione della sua grandeur, mostrando al mondo che l’Europa non è solo un insieme di contabili tedeschi e burocrati di Bruxelles, ma che esiste una force de frappe in grado di incidere sullo scenario ucraino.