Maceratese al lavoro. Lucero ancora in dubbio

Non ci sono alternative per lase non la vittoria in questo duello a distanza con la K Sport Montecchio Gallo in vetta alla classifica. Lasta preparando la sfida di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi sarà di scena la squadra dei Portuali Dorica, di fronte si troveranno formazioni alla ricerca di punti per differenti motivi. I biancorossi di Possanzini per mantenere la testa della classifica, invece gli ospiti per potere disputare almeno i playout. I biancorossi dovranno quindi attendersi un avversario che farà di tutto per muovere una classifica che presenta non poche insidie. L’allenatore dei biancorossi potrà fare affidamento su Lorenzo Albanesi, il giocatore è stato recuperato e può essere gettato nella mischia. Tuttavia la sensazione è che potrebbe essere impiegato durante la partita considerando che è stato assente a lungo dai campi.