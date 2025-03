Liberoquotidiano.it - "Ma stiamo scherzando?": Celentano e il foglio strappato davanti a tutti, ad Amici finisce malissimo

La messa in onda del serale diè ormai vicina: la parte conclusiva del talent show sarà trasmessa a partire da sabato 22 marzo alle 21.30 su Canale 5. Insegnanti e studenti sono impegnati nei preparativi per le performance e per le possibili sfide dirette, pensate per evidenziare le abilità di alcuni allievi rispetto alle peculiarità di altri aspiranti danzatori e cantanti della scuola. Durante il daytime di oggi, venerdì 14 marzo, Alessandraha avanzato una proposta di confronto a Deborah Lettieri: l'insegnante ha però respinto l'idea, rompendo la busta contenente l'annuncio. Alessandraha così presentato il suo primo guanto di sfida in vista del serale: la docente più severa diintende far competere la sua allieva Chiara con Francesca, ballerina seguita da Deborah Lettieri.