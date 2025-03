Cultweb.it - Ma quanti amici (veri) possiamo avere? La scienza ha una teoria precisa

Robin Dunbar, antropologo e psicologo evoluzionista, ha proposto che esiste un limite cognitivo al numero di relazioni sociali stabili che un individuo può mantenere. Questo numero, noto come “numero di Dunbar”, si aggira intorno a 150 persone.Secondo Dunbar, le relazioni sociali si organizzano in cerchi concentrici di crescente ampiezza ma minore intensità:5 persone: il nucleo più stretto, composto da familiari ointimi.15 persone:stretti con cui si mantiene un contatto frequente.50 persone: relazioni di prossimità sociale, come colleghi o conoscenti di lunga data.150 persone: la soglia delle relazioni sociali stabili.500-1500 persone: relazioni deboli, come conoscenze occasionali o contatti sui social.quattroche si abbracciano (fonte: Unsplash)Il numero di Dunbar deriva dalla capacità del cervello umano, in particolare della neocorteccia, di gestire relazioni interpersonali complesse.