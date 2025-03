361magazine.com - Ma Gigi Hadid può essere il volto di Hairspray? No.

Leggi su 361magazine.com

È uscito lo spot di Vogue dedicato ad, con protagonista, ma cosa ne pensiamo?Io l’ho visto, ahimè, e penso sia l’esempio più lampante di quanto i media odierni ci stiano riportando agli anni ‘90, inizi anni 2000, con corpi impensabili e standard fisici improponibili.Un’ennesima occasione sprecata.è uno dei musical più famosi della storia del cinema post moderno, ma non solo, è un musical diverso da quelli ai quali eravamo abituati.Perché è un musical che prova a smuovere le acque, proponendoci, come protagonista, una donna con un corpo non conforme agli standard del mondo dello spettacolo, un corpo in carne, e proprio su questo verte la trama.Una favola ambientata nella Baltimora degli anni ’60 che sogna un’ America diversa, un’ America finalmente inclusiva, che cerchi in qualche modo di combattere quegli stereotipi legati al corpo, legati ai ruoli, legati a tutti i preconcetti a cui eravamo abituati.