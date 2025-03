Ilprimatonazionale.it - “M. – Il figlio del secolo”, per il regista nessuno negli Usa vuole la serie perché antifascista. Ma non è che solo brutta?

Roma, 14 mar – In un’intervista al Financial times ildi M. – Ildel, Joe Wright, si lamenta che lanon riesce a trovare un distributoreStati Unititroppo politica, ma non è che èUsa M. – Ildelnon trova un distributore e ildà la colpa alla politicaA sentire Wright ladi M. – Ildelstarebbe subendo una sorta di congiura del silenzio, con le case di distribuzioni troppo spaventate dall’aperto antifascismo della pellicola e dalla possibile reazione del pubblico. Wright riporta così una conversazione con un possibile distributore interessato alla: “C’era una piattaforma di streaming che ha detto: Amiamo lo spettacolo. Tuttavia, è un po’ troppo controverso per noi”. Affermazione che ilha accolto facendo il finto tonto: “Aspetta un attimo, quando l’antifascismo è diventato controverso?”.