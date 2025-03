Spazionapoli.it - Lutto per la famiglia De Laurentiis, SSC Napoli: “Conte e il club vicini al presidente”

Leggi su Spazionapoli.it

Triste notizie per ilAurelio Dee la sua: arriva il messaggio di cordoglio da parte di tutto ilsul profilo X ufficiale della società partenopea.Queste settimane sono davvero molto particolari per il: ilazzurro, finalmente, può tornare a sognare in grande dopo un’annata, quella scorsa, che ha costretto la dirigenza a cambiare tutto, puntando su Antonio. La cura dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha avuto effetti, sostanzialmente, immediati, considerando che a oggi ilè in piena lotta per la vittoria dello Scudetto, insieme a Inter e Atalanta (queste ultime si affronteranno nella prossima giornata di campionato nel match in programma al Gewiss Stadium).Non sono mancate le manifestazioni di stima da parte del numero uno del, Aurelio De, nei confronti di, autore di una stagione sicuramente importante.