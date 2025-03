Lutto per Gigliola Cinquetti l’Italia perde una grande artista | morta la sorella Rosabianca

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è spenta all’età di 78 annidi fama e figura di riferimento nell’iperrealismo europeo. Nata a Verona nel 1946,era ladella celebre cantante. Cresciuta in un ambiente creativo, fin da bambina fu introdotta dal padre, disegnatore tecnico, all’amore per il disegno e all’importanza della progettualità artistica, un principio che avrebbe caratterizzato tutta la sua produzione pittorica.Dopo il diploma presso il Liceo Artistico di Verona nel 1964 e un periodo dedicato all’insegnamento,decise di seguire la sua vera vocazione artistica. Nel 1980 iniziò a frequentare i corsi di Correnti artistiche contemporanee presso l’Accademia Cignaroli, sotto la guida del pittore Francesco Giuliari. La sua affermazione arrivò nel 1982, quando vinse il Premio Lubiam a Sabbioneta, venendo riconosciuta come miglior allieva delle Accademie d’Italia da una prestigiosa giuria di critici d’arte composta da Renato Barilli, Flavio Caroli, Maurizio Calvesi e Marisa Vescovo.