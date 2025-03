Fanpage.it - L’università Sapienza prima negli Studi Classici: “Ecco perché siamo i migliori al mondo”

L'universitàdi Roma ha ottenuto il primo posto mondiale nella materia Classics and Ancient History, secondo il report 2025 del QS World University Rankings by Subject. Fanpage.it ha intervistato la professoressa Francesca Romana Stasolla, direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, per capire i segreti di questo successo.