Lunedì 17 marzo Feltrinelli festeggia 70 anni e i dipendenti fanno sciopero

Roma, 142025 –17, nel giorno in cui si celebreranno i 70del Gruppo, i sindacati hanno proclamato unoin tutte le librerie in Italia. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno infatti proclamato una mobilitazione che prevede unodell’intera giornata che prevede l’astensione dal lavoro per ogni turno. "Saranno organizzati presidi davanti alle principali librerie nelle varie città italiane con volantinaggi ai clienti per informarli delle motivazioni dello”, spiegano dal sindacato. Alla base della protesta c’è la rottura della trattativa per il contratto integrativo. Il tavolo è saltato a causa delle divergenze sul trattamento economico “abbiamo discusso dei premi di risultato che l’azienda vuole legare a obiettivi impossibili da raggiungere” e in particolare sull’aumento dei buoni pasto.