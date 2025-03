Isaechia.it - Lulù Selassiè, il Pm chiede 1 anno e 4 mesi per lo stalking a Manuel Bortuzzo: Clarissa Selassié rompe il silenzio sui social

Leggi su Isaechia.it

Nuovi sviluppi nel caso che vede coinvolta, ex concorrente del Grande Fratello Vip e, l’ex fidanzato conosciuto all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.Negli ultimi, infatti, si è molto parlato delle accuse dinei confronti della, rea di averlo perseguitato e minacciato di morte, in quanto non accettava la fine della loro relazione., che sembrava aver ritrovato l’amore al fianco della giovane Costanza (QUI tutto sulla relazione che sembrerebbe essere giunta al capolinea), ha deciso di denunciare l’ex fidanzata, la quale lo avrebbe ripetutamente pedinato fino in ospedale e al ristorante. Di fronte alle resistenze del nuotatore, però,non si sarebbe arresa, fino ad aggredirlo fisicamente, portando al divieto di avvicinamento della ragazza e all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.