L’Ue prepara la confisca dei beni russi per aiutare l’Ucraina

Il tabù sta cadendo. Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Unione europea sta valutando dire l’intero tesoro russo congelato nei suoi territori. Non più solo l’utilizzo dei tre miliardi di interessi annui, ma l’appropriazione definitiva dei duecentodieci miliardi di asset che appartengono a Mosca, opzione considerata fino a pochi mesi fa una linea rossa insuperabile per ragioni giuridiche e finanziarie. Il cambio di rotta è emerso nell’ultimo dibattito al Parlamento europeo, dove anche i Paesi tradizionalmente cauti – Francia e Germania su tutti – hanno iniziato a valutare apertamente questa opzione, finora sostenuta solo dai rappresentati dell’Est EuropaIl commissario europeo per l’Agricoltura, Christophe Hansen, intervenendo in aula, ha abbandonato la consueta cautela diplomatica: «La Commissione resta aperta a discutere qualsiasi opzione legalmente solida per continuare a fare pressione sullaa».