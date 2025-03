Ilfattoquotidiano.it - L’Ue ha cercato soluzioni alternative alle armi? Si potrebbe partire ad esempio dal pensiero di Silo

di Antonella GalettaDa circa due settimane stanno arrivando immagini e informazioni su ciò che i leader mondiali stanno organizzando per cercare di mettere fine alla guerra in Ucraina. Non descriviamo qui ciò che già conosciamo (la ridicola marcia indietro dell’America dopo che per tre anni ha armato l’Ucraina). Donald Trump, in una delle sue sparate, ha detto chiaramente all’Europa che non intende più spendere soldi per aiutare l’Ucraina.I leader europei la scorsa settimana si sono riuniti in Inghilterra (che per giunta non fa più parte dell’Europa), convocati dal premier Starmer e hanno preso la decisione di continuare ad appoggiare l’Ucraina nella guerra con la Russia. Starmer, dopo l’incontro ha comunicato che il Regno Unito, la Francia e gli altri paesi elaboreranno un piano “di guerra, per fermare la guerra”.