L' Ucraina tra Trump e l' Europa

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare attorno a un tema: cosa può fare l’per diventare grande, nel caso in cui l’dovesse essere davvero abbandonata da? E cosa ha insegnato, all', la resistenza eroica di Zelensky? Scriveteci anche voi, se volete, in 2.000 battute, a [email protected] . Se non siete ancora iscritti alla newsletter del direttore Claudio Cerasa, "La Situa", vi potete iscrivere qui. “La guerra è qui, mi servono armi, non un taxi”. Una frase perentoria, destinata a rimanere nella storia. La storia di noi europei e del mondo occidentale libero in generale. Così, con poche e semplici parole, Volodymyr Zelensky rifiutava la proposta statunitense che gli avrebbe garantito una fuga sicura e una protezione certa dagli attacchi alla sua vita da parte dei russi, che alle 3 di notte del 24 febbraio 2022 avevano invaso lo stato sovrano che lui governava e che guida tutt’ora nella lotta all’invasore.