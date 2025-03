Ilgiorno.it - Luciano Muttoni ucciso “per ripicca per uno sguardo di troppo”. Dopo il delitto il killer passa la giornata con gli amici e la ragazza

Bergamo – Unogiudicato poco opportuno. Nasce così nella mente di Francesco De Simone, l’idea di “fare una” a, 58anni,venerdì nel suo appartamento di via Rossini a Valbrembo, che affittava per arrotondare. Punire quellomal interpretato. Al piano il 25enne avrebbe pensato sin da venerdì mattina e poi attuato con la partecipazione di Mario Vetere, 24 anni, origini polacche. Il gip Solombrino ha convalidato l’arresto al termine dell’interrogatorio di convalida. Un racconto agghiacciante. “Sono stato io a uccidere. Lui non piaceva alla mia, le metteva ansia. Quando ci ha accompagnato in auto alla stazione di Ponte San Pietro, ho visto che guardava dallo specchietto retrovisore la miae la sua amica, come se avesse un interesse.