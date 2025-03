Dayitalianews.com - Lucia Denisa si è allontanata di nuovo da casa: ha 13 anni e le autorità ricordano che è reato ospitare minorenni in fuga. Ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Roma, 13enne scomparsa:in corso per ritrovareQuadrozziContinuano lediQuadrozzi, 13, scomparsa la mattina del 12 marzo 2025 dalla zona di San Basilio, a Roma. La ragazza si sarebbedamentre i genitori erano assenti, senza portare con sé il telefono cellulare, rendendo più difficile la possibilità di rintracciarla rapidamente.L’identikit della giovane scomparsaè alta 1 metro e 60, pesa circa 45 kg, ha occhi marroni e capelli lunghi castani. Secondo quanto riferito dalla famiglia, avrebbe preso con sé uno zaino Nike nero e alcuni cambi d’abito, motivo per cui potrebbe aver modificato il suo aspetto rispetto alle ultime foto disponibili.Ipotesi sulle sue intenzioniGli investigatori e le associazioni che si occupano della ricerca di persone scomparse ritengono che potrebbe aver utilizzato mezzi di trasporto pubblici per spostarsi, rendendo più difficile restringere il raggio delle