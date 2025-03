Secoloditalia.it - Lucia Annunziata fa a pezzi Elly: “Schlein ambigua sull’Ucraina, un leader deve dire da che parte sta”

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo la spaccatura della delegazione Pd a Strasburgo, di cui facome indipendente,, in un’intervista alla Stampa, attacca: “Dal primo giorno è così. Sulla guerra in Ucraina, sulle armi, ci sono sempre state posizioni diverse tra noi”. Ora “è tutto molto esagerato, quello che fanno questi poveri 21 eurodeputati non segna la sorte dell’Europa o dell’Italia. Secondo me non rappresenta nemmeno lo sfascio del Pd”. Certo, aggiunge, “non posso negare che tra noi ci siano state tensioni, ma è un tema complesso, su cui ci sono sensibilità diverse, a Bruxelles come a Roma. Credo che per il Pd non sarà semplice nemmeno il passaggio parlamentare della prossima settimana, sempre sul tema della difesa europea”.su: “Chi vuole governareda chesta”“Credo che– aggiunge– non possa permettersi nessuna ambiguità sulle scelte di politica estera.